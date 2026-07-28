Panel Discussion: Geopolitics, trade and trust The forces reshaping India Pharma Inc
Chandigarh Pharma Summit 2026 | 16th July 2026
Panellists Speaker in this video:
○ Ms Lakshmipriya Nair, Assistant Editor, Express Pharma (Moderator)
○ Mr Ravi Bhardwaj, Corporate Quality Head, Ind Swift Laboratories
○ Mr Vishnu Mirge, AVP – Site Head, Sun Pharmaceutical Industries
○ Dr Pardeep Agnihotri, Sr GM – Corporate Regulatory Affairs, CEPH Lifesciences
○ Mr Yogesh Sharma, Head-Quality & Compliance, Sun Pharmaceutical Industries
○ Mr Saurabh Sharma, GM-Supply Chain, Sentiss Pharma
○ Dr Saurabh Pandey, Cluster Lead-API Manufacturing-Toansa-Punjab, Sun Pharmaceutical Industries
○ Mr Prafulla Padhy, Head – Supply Chain Management, Fresenius Kabi Oncology
Key Highlights:
[1] Supply chain, manufacturing, and quality have become strategic business functions, driving resilience and sustainable growth.
[2] Geopolitical uncertainties and supply disruptions are reshaping pharma strategies, with greater focus on risk management and business continuity.
[3] Quality and compliance have moved to the boardroom, emphasising data integrity, inspection readiness, and a strong quality culture.
[4] AI, digitalisation, and Industry 4.0 are enabling predictive, data-driven decision-making across manufacturing and quality operations.
[5] Reducing dependence on China for APIs requires stronger domestic manufacturing, supplier diversification, and policy support.
[6] Innovation, ESG, and workforce capability will be key drivers of the industry’s next phase of growth.
[7] India’s future pharma leadership will depend on balancing affordability, compliance, resilience, and innovation.