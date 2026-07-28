Mr Shivaji Chakraborty, Head – Packaging Development, Fresenius Kabi Oncology
Chandigarh Pharma Summit 2026 | 16th July 2026
Speaker in this video:
Mr Shivaji Chakraborty, Head – Packaging Development, Fresenius Kabi Oncology
Topic: Indian pharma in a geopolitical crossfire: Preparing to navigate the challenges
Key Takeaways:
[1] Geopolitical tensions are driving up costs and disrupting supply chains, making resilience a key priority for Indian pharma.
[2] Diversified sourcing, domestic manufacturing, flexible logistics, and intelligent packaging are essential to strengthen operational resilience.
[3] Digital traceability, sustainability, and supportive government initiatives will be critical to maintaining India’s global pharma competitiveness.