Express Pharma

Mr Shivaji Chakraborty, Head – Packaging Development, Fresenius Kabi Oncology

Chandigarh Pharma Summit 2026 | 16th July 2026

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By EP News Bureau
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Speaker in this video:
Mr Shivaji Chakraborty, Head – Packaging Development, Fresenius Kabi Oncology

Topic: Indian pharma in a geopolitical crossfire: Preparing to navigate the challenges

Key Takeaways:
[1] Geopolitical tensions are driving up costs and disrupting supply chains, making resilience a key priority for Indian pharma.

[2] Diversified sourcing, domestic manufacturing, flexible logistics, and intelligent packaging are essential to strengthen operational resilience.

[3] Digital traceability, sustainability, and supportive government initiatives will be critical to maintaining India’s global pharma competitiveness.

EP News Bureau
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