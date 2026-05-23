Panel Discussion: Sterility & compliance 2026: What global regulators expect today
Injectable Innovations Conclave 2026 | 10th April 2026 | Hyderabad
Panellists in this video:
+ Mr Rashmi Ranjan Patra, Technical Advisor (MODERATOR)
+ Mr Soumya Kumar Panda, Sr VP – Operations, Mankind Pharma
+ Mr Rakesh Kumar Sinha, Sr VP & Head-Drug Product Manufacturing, Biological E.
+ Mr Pradipta Kumar Swain, COO, Innoxel Lifesciences
+ Mr Nirvesh C Prajapati, Sr GM, Aspiro Pharma – Specialities (Hetero Group)
+ Mr Pavankumar R Gudi, Manager – Viral Vaccines, Serum Institute of India
+ Mr Kinshuk Roy, GM – Quality Assurance, Eugia Pharma Specialities
Key Highlights:
[1] Not just SOPs. A connected, science-led Contamination Control Strategy. Ownership must cut across functions.
[2] Weak data leads to weak sterility assurance. Digital, real-time systems are becoming essential reduce data integrity issues.
[3] Always be inspection-ready. Unannounced inspections are rising. Especially for India. Compliance must be continuous, not reactive
[4] Quality culture is visible on the floor and not just in documents. Operators, deviations, decisions, all are audited. Culture gaps now trigger observations.
[5] Technologies like isolators, RABS, automation are becoming standard. They are key to manage high-risk processes. Invest strategically in them to ensure compliance tomorrow
[6] Most contamination events trace back to people. Minimisation is key. Design, automation, and training must reduce human touchpoints.
[7] Technology can reduce risk, not eliminate it. Human behaviour still defines outcomes. The real shift is enforcing compliance to enabling the right actions by design.