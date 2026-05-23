Injectable Innovations Conclave 2026 | 10th April 2026 | Hyderabad
Speaker in this video:
Mr Shaunak J Dave, CEO & MD, Antares Vision Group
Topic: Project challenges and successful implementation of inspection (VI + CCIT) technologies in injectable manufacturing
Key Highlights:
[1] Rising drug recalls, especially in injectables due to sterility issues, are making patient safety a key driver for adopting advanced inspection and quality control technologies.
[2] End-to-end traceability through serialisation and AI-driven inspection is improving supply chain transparency, reducing errors, and enhancing product reliability.
[3] Advanced inspection and CCIT technologies from Antares Vision such as VDLD-PDLD, HSGA, HVLD, and integrated AVI systems for pre-filled syringes enable precise, non-destructive leak detection while ensuring container integrity and sterility.