Express Pharma

FDD Leadership Awards 2026

FDD Conclave 2026 | 5th June 2026 | Hyderabad

FDD ConclaveEvent VideosVideos
By EP News Bureau
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Award Winners:

Award Category: Rising Stars
♦ Dr Ankit Anand Kharia
♦ Mr Anirudha Kute
♦ Mr Arjunarao Panchada
♦ Ms Chitra Varma
♦ Dr Kashyap Nagariya
♦ Dr Mukesh Kumar
♦ Dr Nandkishore Yadav
♦ Mr Pankaj Soni
♦ Mr Prabhat Shrivastava
♦ Dr Rajiv Khurana
♦ Dr Shailesh Vishwanath Biradar

Award Category: Leaders
♦ Dr Alagumurugan Alagarswamy
♦ Dr Ravindra Agarwal
♦ Mr Sandipan Roy
♦ Mr Shrenik Kole
♦ Dr Syed Shah Moinuddin Hussaini
♦ Dr Tathagata Dutta

Award Category: Entrepreneurs
♦ Mr Jayanta Kumar Mandal
♦ Mr Vijayendra Kumar Redasani

Special Citation: Breakthrough Innovation
♦ Team Wockhardt

EP News Bureau
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