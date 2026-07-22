FDD Leadership Awards 2026
FDD Conclave 2026 | 5th June 2026 | Hyderabad
Award Winners:
Award Category: Rising Stars
♦ Dr Ankit Anand Kharia
♦ Mr Anirudha Kute
♦ Mr Arjunarao Panchada
♦ Ms Chitra Varma
♦ Dr Kashyap Nagariya
♦ Dr Mukesh Kumar
♦ Dr Nandkishore Yadav
♦ Mr Pankaj Soni
♦ Mr Prabhat Shrivastava
♦ Dr Rajiv Khurana
♦ Dr Shailesh Vishwanath Biradar
Award Category: Leaders
♦ Dr Alagumurugan Alagarswamy
♦ Dr Ravindra Agarwal
♦ Mr Sandipan Roy
♦ Mr Shrenik Kole
♦ Dr Syed Shah Moinuddin Hussaini
♦ Dr Tathagata Dutta
Award Category: Entrepreneurs
♦ Mr Jayanta Kumar Mandal
♦ Mr Vijayendra Kumar Redasani
Special Citation: Breakthrough Innovation
♦ Team Wockhardt